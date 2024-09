Cinco cães que estavam em uma estrada de terra de Frutal, no Triângulo Mineiro, ao lado de um incêndio de grandes proporções em um canavial, foram salvos por um idoso de 70 anos. O resgate dos animais que estavam desnutridos e com sinais de maus tratos aconteceu no início desse mês.









A filha dele, a consultora canábica Fernanda Ferreira, conta que dois dos animais estão sendo cuidados na fazenda deles e que outros três em uma residência da família, localizada na cidade. "Não podemos ficar com eles e, inicialmente, estamos procurando tutores responsáveis para os três cães que estão na nossa casa", disse Fernanda, que criou uma página nas redes sociais, chamada Latidos no Cerrado e vem tentando encontrar tutores para os animais há cerca de duas semanas. Ela nomeou os cães de Alecrim, Camomila e Cacau.





"Fomos resgatados em meio às queimadas do Cerrado. Precisamos urgente sair de onde estamos. Buscamos uma família para nos acolher em MG, SP, PR ou SC", diz a página no Instagram.

A atual tutora dos animais conta que, no dia do resgate, eles estavam muito desnutridos, com ferimentos, entre outros sinais de maus tratos. "Agora estão vacinados e já foram castrados para que esse ciclo de tristeza e abandono não continue. Também estão sendo educados para sentar, deitar e pegar a bolinha e trazer de volta. Isso diminui o estresse deles e o teu, também. Eles têm, no máximo, 8 meses. São ainda criancinhas aprendendo a viver nesse mundo tão hostil".





Fernanda ressalta que procura pessoas que amem cachorros: "para cuidar deles de forma responsável, e que possam e queiram dar amor e cuidados que eles precisam e merecem".

Os interessados pela adoção dos cães podem entrar em contato pelo telefone (48) 99648-0220.