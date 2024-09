Um trem da Vale foi atingido por um incêndio nas proximidades da cidade de Antônio Dias, no Vale do Aço, em Minas Gerais, no fim da tarde desta quarta-feira (25/9). Segundo o Corpo de Bombeiros, oito dos 15 vagões que integram a composição pegaram fogo.

Em nota, a Vale informou que "empenhou equipes de emergência", além de caminhões-pipa e de combate ao fogo, para conter as chamas.

Conforme a mineradora, a composição de carga pegou fogo enquanto trafegava pela Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). "Não houve impacto do trem de passageiros", afirmou a Vale.

"A empresa está atuando de forma coordenada com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e instaurou o plano de emergência", finalizou a Vale. A causa do incêndio ainda é desconhecida.