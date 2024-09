Advogado condenado pela morte da promotora do Ministério Público de Contagem Lilian Hermógenes da Silva foi preso oito anos depois do crime

O ex-marido da promotora Lilian Hermógenes da Silva, condenado por ser o mandante de seu assassinato, em 2016, foi preso na manhã desta quinta-feira (26/9). O advogado Artur Campos Rezende foi condenado por 24 anos em 2022, mas estava recorrendo em liberdade desde então. De acordo com o Ministério Público de Minas (MPMG), houve uma decisão para a prisão de Artur na semana passada.

Artur Campos Rezende foi condenado por homicídio triplamente qualificado, roubo duplamente majorado e por fraude processual majorada em 30 de setembro de 2022. A pena total fixada foi de 24 anos, dois meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado para o cumprimento dessa pena, e seis meses de detenção, em regime aberto. Na época, outros dois suspeitos foram julgados.

No dia 23 de agosto de 2016, a promotora do Ministério Público de Contagem, na Região Metropolitana, Lílian Hermógenes da Silva, de 44 anos, foi assassinada a tiros em uma emboscada armada pelo ex-marido, Artur Campos Rezende. Enquanto saía de casa, uma dupla atirou nela e levou a bolsa da vítima para simular um crime de latrocínio.

O assassinatoaconteceu no cruzamento da Avenida General David Sarnoff com a Rua Joaquim Laran, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A promotora foi assassinada a caminho do trabalho. Segundo as investigações, o homem não aceitava o fim do relacionamento e estava interessado em receber a pensão em caso de morte da ex-companheira.

O caso teve grande repercussão, pois a promotora tinha medida protetiva contra Artur e era servidora de Defesa de Direito das Mulheres do MPMG. Depois da morte, foi criado o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, celebrado em 23 de agosto, para homenagear a servidora.

Casa Lilian

Um centro de ajuda e acolhimento foi criado para homenagear Lilian Hermógenes. No espaço, a pessoa que sofreu diretamente crime contra mulher, ou familiares das vítimas, é atendida por uma equipe especializada composta por profissionais do direito e por psicólogos.

Entre as medidas de apoio, estão o suporte legal, atendimento psicológico, instrução e auxílio no acesso a serviços e o encaminhamento para outros órgãos competentes.