Vídeo mostra momento em que mulher grávida e marido são agredidos por torcedores do Fluminense

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um casal de atleticanos foi agredido por torcedores do Fluminense depois do jogo válido pelas quartas de final da Copa Libertadores 2024 na noite dessa quarta-feira (25/9), no Centro de Belo Horizonte.





O registro mostra o início da confusão na porta de um hotel da rua Espírito Santo pouco depois da classificação do Galo para as semi-finais da Libertadores.





Segundo o boletim de ocorrência, a mulher grávida de três meses, de 19 anos, e o marido dela, de 33, foram agredidos por dois homens, de 41 e 44 anos.





As vítimas relataram que são atleticanas e estavam em um bar da Avenida Amazonas para assistir ao jogo e que, depois do término da partida, saíram do estabelecimento em direção a um ponto de ônibus.

No caminho, o casal encontrou com torcedores do Fluminense na porta de um hotel e entraram em atrito verbal devido ao resultado do jogo. Logo depois, um dos suspeitos, de 44 anos, deu um soco na mulher.





O homem foi contido e levado pelos demais torcedores para a recepção do hotel. O casal, então, foi atrás dos agressores e a briga continuou. As vítimas foram agredidas novamente com socos e chutes.





De acordo com o relato dos suspeitos, a mulher iniciou a discussão e agrediu o homem de 44 anos com um soco. Eles negaram as acusações.





A mulher sofreu escoriações no ombro direito e lesão nas faces. O marido dela teve um corte no supercílio com sangramento e alegou estar com dores. O casal foi encaminhado para o Hospital Odilon Behrens.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Imagens do circuito de segurança interno do hotel confirmaram a versão do casal de atleticanos. Os dois suspeitos, de 41 e 44 anos, foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.