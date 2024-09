Um homem e pelo menos três crianças foram flagrados trocando pedradas em uma das principais passarelas de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (25/9). Um vídeo do momento viralizou nas redes sociais. Uma pessoa que não estava envolvida na briga ficou ferida, segundo testemunhas.





As imagens mostram três crianças penduradas no guarda-corpo da passarela ameaçando e xingando um homem que está logo abaixo, na Avenida João Naves de Ávila. O homem, por sua vez, está com uma pedra na mão.





Ele também insulta os meninos e ameaça atirar a pedra, enquanto anda no meio do trânsito da via. Entre xingamentos, os meninos o provocam com gritos como: “Joga se for homem!”.





Testemunhas contaram que eles trocaram pedradas no local, onde também fica uma estação do transporte público de Uberlândia. Com isso, um trabalhador teria sido atingido na cabeça.





Outros pedestres, carros e motos ficaram sob ameaça de ser atingidos pelas pedras apenas pelo fato de passarem por ali naquele momento.



Ninguém foi detido e não se sabe o motivo dessa discussão com tentativa de agressão.