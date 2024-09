Criança morre afogada no Rio Paraopeba, em São Joaquim de Bicas. (Foto meramente ilustrativa)

Um menino de 10 anos morreu afogado no Rio Paraopeba, em São Joaquim de Bicas, na Região Central de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado para as buscas na tarde da última terça-feira (24/9), no entanto, o corpo foi encontrado nesta quinta (26/9).

Segundo os militares, a criança se banhava no rio com colegas, quando, em dado momento, começou a se debater, em um comportamento característico de afogamento, e submergiu. Nesse momento, os amigos o perderam de vista. Ainda segundo o CBMMG, o rio possui cerca de 6 metros de profundidade.

Nesta quinta, no terceiro dia de buscas, os bombeiros foram acionados após um funcionário de uma empresa próxima à região relatar ter avistado o corpo de um menino, que estaria em um emaranhado de galhos às margens do rio. Uma equipe de militares foi deslocada até o local.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também foi acionada e realizou a remoção do corpo.