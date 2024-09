Um vídeo postado nas redes sociais, que mostra uma mulher dançando com um revólver em mãos, levou a Polícia Militar a apreender a arma sem documentação e a conduzir o proprietário por posse ilegal, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A responsável pela gravação também foi questionada sobre o revólver.

Na publicação, a mulher de 18 anos empunha o revólver cromado, enquanto dança e sorri para a câmera de um celular.

A Polícia Militar recebeu denúncias por meio de compartilhamentos do vídeo em aplicativos de mensagens. As equipes fizeram um levantamento de informações e chegou a uma casa no Bairro Jardim Quebec.

No local, estavam a mulher do vídeo e um homem de 20 anos. Ela seria a dona da casa, mas, ao ser questionada sobre as imagens, negou ter a posse do revólver. Pressionada, contudo, contou que a arma era do rapaz que estava na casa dela.

Houve buscas na casa, e o revólver calibre .32 foi encontrado no guarda-roupa, com duas munições semi-picotadas, ainda com os projéteis.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz, inicialmente, confirmou aos policiais que era dono da arma, mas que não tinha porte dela. Por isso, ele foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Porém, ele teria mudado sua versão e negou ser o dono do revólver apreendido. Questionado sobre a arma, disse: "Ela é que deveria saber a procedência da arma. Ela que aparece no vídeo".

Afirmou ainda que estava apenas bebendo na casa da mulher.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Apesar de postar o vídeo, inicialmente, a mulher não é alvo do inquérito. O rapaz pode responder pela posse irregular da arma. Ele foi liberado em seguida.