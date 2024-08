“Essa é uma decisão da diretoria, respaldada pelas comissões do clube. O associado, de 47 anos, que agrediu está excluído do quadro de sócios do clube.” As palavras são do presidente do Minas Tênis Clube, Carlos Henrique Martins Teixeira, ao comunicar que o homem que agrediu uma criança, Daniel, de apenas 9 anos, com um golpe de raquete de tênis na cabeça, na tarde do dia 25 de julho, foi expulso do clube.





Segundo o presidente, “o Minas como instituição toma uma decisão corporativa, dando um exemplo à sociedade, que não tolera esse tipo de agressão”.





O agressor, segundo o boletim de ocorrências, teria tomado as dores do filho, que teria sofrido um esbarrão, sem querer, com uma raquete, de uma outra criança.





O Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar registra que a vítima brincava com duas crianças no paredão de tênis do clube quando se virou e esbarrou a raquete que tinha em mãos em um dos outros meninos.





A criança atingida contou ao pai, que respondeu “filho, a gente desconta é assim”. Ele, então, pegou a raquete da mão de Daniel e desferiu um golpe em sua cabeça, quebrando o objeto.





A raquete foi jogada no chão ao lado do menino, que sangrava devido ao corte profundo que sofreu no lado esquerdo da têmpora. Enquanto chorava, afirmava que havia esbarrado no colega sem querer.





O agressor tentou sair do local acompanhado dos dois filhos, mas a babá da vítima foi atrás do suspeito para impedir que ele deixasse o local e ligou para o pai de Daniel.





O menino ferido, Daniel, foi levado ao hospital, onde recebeu cuidados médicos e precisou levar pontos.





Ficha suja





O agressor tem ficha criminal, já tendo, inclusive, cumprido uma condenação por suspeita de exploração sexual de crianças e adolescentes, organização criminosa e armazenamento de material pornográfico infantil.





Ele já foi preso por vários crimes cometidos e chegou a usar tornozeleira eletrônica, que foi retirada em junho deste ano. Ele esteve preso no Ceresp BH em 3 de dezembro de 2020 e, no mesmo dia, foi transferido para o Presídio Inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves.





O homem ficou preso no presídio até 26 de fevereiro de 2021, quando foi solto, com tornozeleira eletrônica, para ser monitorado. O equipamento foi retirado em 11 de junho de 2024.





O agressor não era sócio do Minas, mas sim dependente da cota está em nome de sua mulher.





Nota





O Minas divulgou uma nota sobre a decisão tomada nesta quarta-feira:

“O Minas Tênis Clube informa que o homem que agrediu uma criança dentro das dependências da agremiação, na última quinta-feira (25/7), foi desligado do quadro de associados do Clube. A decisão foi tomada pela Diretoria e respaldada pelas Comissões da Instituição.

A família minastenista é formada por mais de 82 mil sócios, cuja relação sempre foi e deve ser pautada pelo respeito, empatia e diálogo entre as pessoas, independentemente da idade. Sendo assim, ressaltamos que não toleramos esse tipo de atitude nas Unidades.”