Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva até às 8h desta sexta-feira (20/12). De acordo com a Defesa Civil, raios e rajadas de vento combinados com um grande volume de chuva estão previstos para as próximas horas.

De acordo com a Defesa Civil, o volume de chuva pode chegar a 30 mm e as rajadas de vento podem atingir 50km/h.

O órgão alerta ainda para os riscos decorrentes da chuva intensa e orienta que a população redobre a atenção durante as pancadas de chuva. A Defesa Civil pede que a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Atravessar ruas alagadas, ou deixar crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos também são atitudes não recomendadas pelo órgão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



A Defesa Civil pede ainda uma atenção especial para áreas de encostas e morros. Caso encontre cabos elétricos rompidos, note rachaduras nas paredes das casas, ou encontre fendas, depressões ou minas d'água no terreno, a orientação é acionar a Defesa Civil de forma imediata.