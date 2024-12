A Virada da Liberdade promete superar as expectativas dos belo-horizontinos que vão curtir o réveillon na capital. Música, arte e um show de drones fazem parte da programação gratuita que será realizada a partir das 18h do dia 31/12.





A terceira edição do evento, que tem o patrocínio da Cemig, faz parte da celebração do Natal da Mineiridade e seguirá o conceito de valorização da cultura do estado presente na decoração da Praça da Liberdade. Artistas da cena local, como FBC, bloco Chama o Síndico, Iza Sabino, DJ Ed Luiz e o Samba Clube estão entre as atrações que ocuparão os dois palcos: Minas e Gerais. Dois lounges completam os espaços disponibilizados ao público.





O ponto alto será o Show da Virada com um espetáculo de drones, lasers e mapping que farão uma homenagem a ícones locais, como o queijo mineiro, que teve seu modo de fazer tombado pela Unesco este mês. 400 drones formarão 15 imagens ao longo de 13 minutos.





A contagem regressiva será comandada pelos artistas Ilvio Amaral, Maurício Canguçu e Kayete Fernandes.





Programação "Virada da Liberdade 2024/2025"

Palco Gerais





19h – 19h50: Mary Pops

19h50: DJ Ed @bsurda

20h10 – 20h40: Iza Sabino

20h40: DJ Ed @bsurda

21h: Orquestra Gafieira Etc & Tal convida Fran Januário

22h: DJ Ed @bsurda

22h15 – 23h30: Percussão Circular





Palco Minas





19h –20h10: Congadar

20h10 – 20h30: DJ Black Josie

20h30 – 21h30: Samba Clube

20h40 – 21h50: Chama o Síndico

21h40: DJ Black Josie

22h10 – 23h30: FBC

Alamedas





18h – Bloquim DuBem (em frente ao Palácio)

20h – Bloco Afro Magia Negra apresenta: Yiaminas - energização, aroma e sabores

21h – Afoxé Illé Odara

23h – Estagiários Brass Band

Lounge IEPHA

19h às 23h30 – DJ Krioka





Mais informações: @festasdaliberdade