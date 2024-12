Com o fim da Feira Hippie na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul, e da Feira do Mineirinho, na Pampulha, as quintas-feiras de Belo Horizonte ficaram carentes dos tradicionais eventos mineiros com artesanato e gastronomia. Mas tudo indica que os belorizontinos não vão mais precisar esperar até domingo para ir à feira da Afonso Pena. Começou nesta quinta-feira (5/12) a Feira da Quinta, no Shopping Minascasa, na Região Nordeste da capital.

“Queremos replicar a tradição que existia na antiga Feira Hippie, lá em 1969”, afirmou o organizador da Feira da Quinta, Paulo Favaretto.

O produtor de feiras lembrou que, em 1992, quando a Feira Hippie foi encerrada na Praça da Liberdade, cerca de 3.000 expositores se deslocaram para a Avenida Afonso Pena.

Favaretto destacou que a ideia é dar espaço a outros artesãos e proporcionar, na região, que tem grande potencial devido ao alto fluxo de pessoas, um evento a céu aberto com artesanato e gastronomia. Para Mara Nicolao, artesã de decoração infantil há 20 anos, a feira vai democratizar o espaço cultural de Belo Horizonte. “Minas tem um artesanato muito vasto, e os profissionais informais, desde a pandemia, precisam dessas oportunidades, mas muitas vezes falta lugar para expor."

Mara relembrou que participava de exposições às quintas-feiras na Feira do Mineirinho, mas, desde a mudança de localização, acabou deixando de comparecer. O retorno aos eventos no quinto dia da semana, no Minascasa, para ela, é uma ótima novidade.





“O Minascasa vai virar o 'Minasmercado’”, contou empolgado o produtor de feiras. Ele prometeu que, além de artesanato e gastronomia, o diferencial será a música boa e a segurança: “Por ser dentro do shopping, podemos oferecer mais segurança e conforto, além de o estacionamento ser um diferencial”.

O objetivo tem sido atingido, segundo o expositor de vestuários Marcelo Braga. “O primeiro evento foi muito organizado, o local é agradável e as condições de exposição são boas. O que deu certo no passado precisa voltar; precisamos resgatar algo tão positivo para a cidade.”

Marcelo atua há mais de 40 anos na Avenida Afonso Pena e tinha o hábito de participar da feira na época em que era realizada na Praça da Liberdade.





Segundo o organizador do evento, por enquanto, são 60 barraquinhas disponíveis para o público conhecer. A partir do ano que vem, o evento será fixo, acontecendo todas as quintas-feiras. Quem quiser conhecer a proposta ainda este ano pode ir ao Shopping Minascasa nos dias 12 e 19 de dezembro, das 14h às 21h.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata