Neste domingo (8/12) é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Conceição, oficialmente promulgado pelo Papa Pio IX em 1854. Confira abaixo, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os municípios de Minas Gerais que aderem à data como feriado.

Aiuruoca Alfredo Vasconcelos Alto Caparaó - Facultativo Alto Jequitibá Alto Rio Doce Aracai Arinos Astolfo Dutra Augusto De Lima Baependi Barão De Cocais Barão De Monte Alto Barbacena Bela Vista De Minas Belo Horizonte Berilo Bom Despacho Bom Repouso Bom Sucesso Borda Da Mata Botelhos Brasília De Minas Brumadinho Buenópolis Buritizeiro Cabo Verde Caetanópolis Caeté Camanducaia Cambuquira Campo Do Meio Campos Gerais Capela Nova Capelinha Capetinga Capitólio Carandaí Careacu Carrancas Carvalhópolis Catas Altas Claudio Coimbra Comendador Gomes Comercinho - Facultativo Conceição Da Aparecida Conceição Da Barra De Minas Conceição Das Pedras Conceição Do Mato Dentro Conceição Do Para Conceição Do Rio Verde Conceição Dos Ouros Congonhas Congonhas Do Norte Conselheiro Lafaiete Coqueiral Cordisburgo Corinto Coronel Xavier Chaves Córrego Danta Córrego Fundo Couto De Magalhães De Minas Cristiano Otoni Crucilândia Curvelo Datas Desterro Do Melo Diamantina Divino Divinolândia De Minas Divinópolis Divisa Nova Dom Silvério Dores De Campos Doresópolis Elói Mendes Entre Rios De Minas Espinosa Estiva Estrela Dalva Fama Felixlândia Ferros Florestal Fortaleza De Minas Fortuna De Minas Francisco Badaró Francisco Dumont Funilândia Gouveia Guapé Guaraciaba Gurinhatã Ibertioga Ibiaí Igaratinga Iguatama Ijaci Ilicínea Inhaúma Inimutaba Ipanema Itabira Itabirinha - Facultativo Itabirito Itacarambi Itaipé Itanhandu Itueta Jaboticatubas Jacuí Jeceaba Jequitaí Jesuânia João Monlevade Joaquim Felício Lagoa Santa Laranjal Lassance Luz Mantena Mariana Mário Campos Martinho Campos Mateus Leme Matias Barbosa Mercês Mirabela Moema Monjolos Monsenhor Paulo Monte Belo Mutum Nanuque Nepomuceno Nova Lima Oliveira Onca De Pitangui Ouro Preto Pains Palma Pará De Minas Pedra Azul Pedra Do Indaiá Pedralva Pedro Leopoldo Pequi Perdizes Piedade Do Rio Grande Pimenta Piranga Pitangui Piumhi Poco Fundo Pocrane Pompéu Pouso Alto Prados Pratápolis Quartel Geral Queluzita Raposos Raul Soares Recreio Ribeirão Vermelho Rio Casca Rio Novo Rio Pardo De Minas Rio Vermelho Sabará Sacramento Santa Fe De Minas Santa Juliana Santa Maria Do Salto Santa Rosa Da Serra Santa Vitória Santana Da Vargem Santana De Pirapama Santana Do Jacaré Santo Antônio Do Amparo Santo Antônio Do Aventureiro Santo Antônio Do Monte São Francisco São Francisco De Paula Sao Goncalo Do Abaete Sao Goncalo Do Rio Abaixo Sao Goncalo Do Rio Preto São João Batista Do Glória São João Del Rei Sao Joao Do Manhuacu São João Do Oriente São José Da Varginha São Miguel Do Anta São Roque De Minas São Tiago São Tomás De Aquino Senador Firmino Senador Modestino Goncalves Senhora De Oliveira Serra Azul De Minas Serro Sete Lagoas Simonésia Sobrália Tabuleiro Teófilo Otoni Tombos Unaí Varginha Várzea Da Palma Virginia Jequeri





Imaculada Conceição

Nossa Senhora da Conceição é comumente conhecida como Imaculada Conceição, que, de acordo com o dogma da religião, é um dos títulos dado à Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, pela concepção do bebê com a intervenção divina.

