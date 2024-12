Desde o lançamento do programa, houve um crescimento no número de consumidores cadastrados de 34.581 para 289.924.

O primeiro sorteio de dezembro da Nota Fiscal Mineira vai ser realizado na próxima segunda-feira (9/12). Neste mês, ao todo, serão três sorteios. Os outros dois vão ocorrer nos dias 16 e 23. No último a ser realizado, o prêmio será de R$ 1 milhão para um único ganhador.





O programa de incentivo à solicitação de emissão de documento fiscal vai sortear o total de R$ 171.500 aos consumidores na segunda-feira. Para as entidades de assistência social, serão R$ 113.850. Para esse sorteio, vão ser válidos os documentos fiscais emitidos de 5 de agosto a 31 de outubro de 2024.





Para o segundo sorteio, no dia 16, são válidos os bilhetes gerados em novembro. Os prêmios dos consumidores e entidades vão totalizar R$ 462.700.





Já o tão esperado prêmio milionário vai aceitar que todos os documentos fiscais gerados desde o início do programa, 5 de agosto, até o dia 13 de dezembro concorram. Além dos consumidores, três entidades de assistência social serão contempladas com R$ 30 mil cada uma.





Como se cadastrar





Para participar dos sorteios, basta o consumidor baixar o aplicativo Nota Fiscal Mineira no celular e se cadastrar. Uma vez inscrito, será preciso solicitar a nota fiscal com a inclusão do CPF em todas as suas compras. O bilhete para o sorteio será gerado automaticamente, sem a necessidade de qualquer outra ação por parte do participante. Para mais informações, acesse notafiscalmineira.fazenda.mg.gov.br.





Até o dia 31 de outubro, foram distribuídos mais de R$ 5 milhões em prêmios para mais de 15 mil ganhadores da Nota Fiscal Mineira. Além deles, cerca de 4 mil entidades de assistência social foram contempladas, totalizando, aproximadamente, R$ 1,6 milhão.

(Com informações de Agência Minas)