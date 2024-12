Conscientizar a população sobre as medidas de autoproteção no período chuvoso foi o mote de uma ação para celebrar os 47 anos da criação da Defesa Civil de Minas Gerais, comemorados neste sábado (7/12).

O órgão planeja e executa medidas de defesa civil em coordenação com municípios e outras entidades públicas e privadas. Uma das formas que a sociedade pode sentir a atuação da Defesa Civil é na época dos temporais, uma vez que desenvolve ações preventivas e também de socorro aos atingidos.





A ação realizada nesta sexta-feira (6) teve como foco a distribuição de panfletos que informaram sobre o serviço de alerta via SMS e instruções de autoproteção. Entre as recomendações estão: não atravessar ruas alagadas, evitar ficar debaixo de árvores em caso de raios e acionar a Defesa Civil ao ouvir sons de rachaduras no solo ou movimentação do solo.





“O centro da capital foi escolhido porque ele reverbera, a ideia é essa. A nossa pretensão aqui é fazer com que as pessoas saibam que existe um sistema de alerta importante, enviando uma mensagem com o CEP via SMS para o número 40199, ela vai ter acesso permanente a informações”, explica o major Rodrigo Alencar Lopes de Miranda, superintendente de Planejamento da Defesa Civil.





A Defesa Civil aproveitou o momento para comunicar a instalação de um Comitê de Enfrentamento ao Período Chuvoso, que age em união de todas as secretarias do governo de Minas.





“Todas as secretarias foram articuladas para poder integrar protocolos e atuar junto às coordenadorias municipais de Defesa Civil. Ao longo dos últimos seis anos tivemos um investimento de R$ 96 milhões para reestruturar coordenadorias de 496 cidades de Minas Gerais”, diz Alencar.





A iniciativa também contou com a participação de órgãos como a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Instituto Mineiro de Gestão das Águas e Servas.





Interação com o público

Humberto Henriques, de 56 anos, já conhece as ações de autoproteção e também já tem o número cadastrado no sistema da Defesa Civil, mas acredita que a ação de hoje é “excelente”. “Eu acho que tem que reforçar esse tipo de serviço sempre. Quanto mais a população tiver consciência das coisas dos serviços disponíveis, melhor para todos”, afirma.





Os agentes presentes ficaram à disposição para tirar dúvidas e ajudar no cadastramento no sistema de alertas. Nilton Daniel de Freitas, de 70 anos, foi uma das pessoas que fizeram o cadastro no local. “É importante. Vou estudar esse panfleto direitinho e, se eu estiver caminhando e receber esse alerta, eu vou buscar sair fora. A iniciativa está de parabéns”.





A ação atraiu também as crianças, com os mascotes da Defesa Civil, dos Bombeiros e da Polícia. Aline Gonzaga de Mendonça Simões, de 43 anos, passou pela Praça 7 com seu filho, Lucca Guilherme, de 8 anos. O menino fez questão de tirar uma foto com os personagens.

Personagens atraíram crianças para ação da Defesa Civil na Praça Sete Jair amaral/EM/D.A Press





“Eu não sabia desse novo número que se pode cadastrar e receber as informações da Defesa Civil. É importante para que a gente não passe por uma situação delicada e não saiba o que fazer. Com as instruções, a gente tem uma orientação melhor sobre como se comportar se algo acontecer”, disse Simões.





Novo sistema

Para reforçar a segurança da população de Belo Horizonte, a iniciativa 'Defesa Civil Alerta' utiliza a rede de telefonia móvel para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para as pessoas que estiverem em locais de alto risco.





A tecnologia é direcionada para áreas de risco, com cobertura de rede 4G ou 5G, e não exige cadastro prévio do usuário. Toda a funcionalidade do celular será interrompida e vai aparecer um alerta na tela junto com um sinal sonoro para que a pessoa adote medidas imediatas para se proteger.





O teste, realizado no último domingo (1º/12) pegou os moradores da capital de surpresa. Os termos 'Susto' e 'Defesa Civil' estiveram entre os assuntos mais citados no estado no X, antigo Twitter. Na rede social, usuários compararam o som ao que apelidaram de 'trombetas do apocalipse'. Um internauta, bem humorado, afirmou que, ao receber o alerta, imaginou um cenário de guerra.





“Temos um alerta que não depende de cadastro, que foi testado no final de semana e assustou muita gente. Foi proposital para dar a notícia de um sistema proposto para informar algo mais grave que está na iminência de ocorrer e depende de reações imediatas”, explica Alencar.





O Defesa Civil Alerta está em funcionamento oficialmente desde a última quarta-feira (04/12).





Chuvas em Minas

Atualmente, Minas Gerais está com 19 municípios em estado de anormalidade, segundo o boletim da Defesa Civil desta sexta-feira (6/12). O documento também mostra que existem 140 pessoas desabrigadas, aquelas que que necessitam de abrigo público em função de danos ou ameaça de danos em seus domicílios, e 315 desalojadas, ou seja, pessoas que desocuparam seus domicílios, mas que se encontram na casa de parentes ou amigos.





“Estamos dentro de uma média histórica prevista para o período chuvoso. Temos uma expectativa de que durante o mês de dezembro haverá um índice pluviométrico maior, janeiro isso deve reduzir, chegando a uma escala menor em fevereiro”, afirma Alencar.





“O sistema da Defesa Civil tem uma grande capilaridade, é um sistema que busca abarcar as pessoas que estão nos rincões mais distantes do estado de Minas Gerais. Esse tipo de comunicação faz com que uma rede de informação aconteça e faz com que as informações cheguem a todos os mineiros”, finaliza o superintendente da Defesa Civil.