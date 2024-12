Mais de 100 cabeças de gado que teriam sido compradas de maneira fraudulenta foram recuperadas pela Polícia Civil em Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba, nessa quinta-feira (5/12). Uma pessoa foi presa e o cumprimento de um mandado de sequestro de bens quase foi impedido por familiares do suspeito.

A ação policial tinha como alvo um homem que comprava animais e pagava com cheques sustados, o que fez pelo menos duas vítimas na região.

As equipes encontraram o procurado em uma das fazendas visitadas na operação. Inicialmente ele alegou estar apenas trabalhando na propriedade de seu pai. Mas, ainda assim, ele foi detido e acabou confessando os crimes posteriormente, em conversa na delegacia.

Contudo, durante a abordagem, familiares que foram até à propriedade rural tentaram obstruir o cumprimento da ordem judicial. Além de trancarem porteiras, eles usaram equipamentos pesados para dificultar a locomoção dos policiais. Até a Polícia Militar foi acionada. Eles alegaram que o gado estava sendo retirado sem autorização judicial.

Até mesmo a filha do suspeito, que é advogada e esteve no local, confirmou a autenticidade do mandado judicial e orientou que todos colaborassem com a equipe policial.

Eram 111 animais, que foram reunidos em um curral e embarcados em três caminhões. O gado foi transportado para a fazenda de uma das vítimas, em Araxá, onde permanecerá sob depósito judicial.

