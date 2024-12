Uma jovem de 22 anos foi morta a facadas dentro da própria casa na noite dessa quarta-feira (18/12). O crime aconteceu na cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro. O principal suspeito é o namorado dela, de 20 anos, que está foragido. Ele e a vítima estariam em um relacionamento há aproximadamente cinco meses.

A violência do caso chocou a cidade. "Não há palavras, minha amiga, para descrever a dor que estou sentindo". "Onde vamos parar com tanta violência, misericórdia senhor, muito triste". Esses são apenas alguns dos vários comentários sobre o assunto nas redes sociais.

Quem encontrou o corpo de Joyce Heitor Santos, segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (PMMG), foi um amigo dela. A jovem foi localizada com cortes em várias partes do corpo e três perfurações no tórax. O celular dela estava embaixo do corpo.

A moto usada para a fuga do criminoso, uma Honda Titan azul, ainda conforme a PM de Frutal, foi localizada na Avenida Homero Alves, na altura do número 429. No local havia marcas de sangue no chão.

Já na residência onde ocorreu o feminicídio, os policiais militares apreenderam vários objetos do suspeito, como: documentos, roupas, garrafão de água escrito com o nome dele, e porções de maconha.