A Polícia Civil de Caratinga, no Vale do Rio Doce, concluiu o inquérito que investiga a morte de uma mulher de 25 anos ocorrido em novembro deste ano. O suspeito, de 39 anos, foi indiciado pelo crime de feminicídio e fraude processual.





Em 19 de novembro último, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de morte suspeita. Ao chegar no local, se depararam com o suspeito, que alegou que a vítima teria cometido suicídio.





O corpo foi encaminhado ao Posto Médico-Legal (PML), onde a perícia constatou que a causa da morte foi estrangulamento.





A partir do laudo pericial, a equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Caratinga confirmou a prática do feminicídio, prendendo o suspeito.





As investigações apontaram, também, que ele cometeu os crimes de fraude processual, ao alterar a cena do crime, e lesão corporal.





Um segundo envolvido é citado como coautor do crime, o pai do suspeito, que teria colaborado para alterar a cena do crime, o que fez com que fosse indiciado por fraude processual.

