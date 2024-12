A Praça da Liberdade será palco, na noite desta quinta-feira (12/12), de uma série de espetáculos em celebração à chegada do Natal e do aniversário de 127 anos de Belo Horizonte. A abertura, às 19h30, contará com a Cantata de Natal Copasa e a Orquestra Jovem das Gerais, na escadaria do Palácio da Liberdade. Na sequência, às 20h30, um show de drones ocupará o céu com símbolos natalinos, como o nascimento do menino Jesus, os três Reis Magos, a árvore de Natal e o Papai Noel.

Ao todo, o espetáculo contará com 400 drones, distribuídos em 12 formações, que homenagearão, também, ícones da capital mineira, como a Praça 7, no Centro.

De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), o show de drones será visível em diversos pontos da cidade, mas o melhor local para acompanhar será na Praça da Liberdade. Por ali, na virada do ano, foi realizado um espetáculo semelhante - e que reuniu milhares de espectadores.

A direção criativa do show de drones é a mesma da Festa da Luz, que iluminou a Rua Sapucaí e o Viaduto Santa Tereza em maio deste ano. A trilha sonora é assinada pelo artista e produtor musical mineiro George Lucas.

Novidades

Também nesta quinta-feira, será inaugurada a nova iluminação permanente do Palácio da Liberdade, revitalizada como parte do programa Minas para Sempre. Será adotada uma tecnologia que permite a iluminação de todas as fachadas do prédio de maneira uniforme e poderão ter tonalidades distintas em datas especiais, como Natal e Outubro Rosa. A iniciativa é do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e do Governo de Minas.

O Natal Iluminado da Praça da Liberdade faz parte do "Natal da Mineiridade 2024”, uma iniciativa do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e da Fundação Clóvis Salgado, com patrocínio da Cemig e apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH), da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais (Fecitur), da Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo, da Associação Mineira de Municípios (AMM) e da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais.