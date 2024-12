O Procon de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, interditou uma escola de cursos supletivos, na Região Central da cidade, nessa quarta-feira (11/12). Irregularidades foram descobertas durante fiscalização de rotina, e a empresa pode ter emitido diplomas sem validade.

Durante a fiscalização, também foi descoberto que o estabelecimento já tinha sido notificado pela Secretaria de Estado de Educação.



Na visita de fiscais do Procon, foi constatado ainda que a empresa não era autorizada pelo Governo de Minas Gerais para o ensino de primeiro e segundo graus. Inclusive, o superintendente do Procon, Egmar Ferraz, orientou que alunos que receberam certificados da escola devem verificar a validade na Secretaria de Estado de Educação. "Caso não seja válido, as vítimas deverão buscar a Justiça", disse.



A empresa informou que não emite documentos e que se trata de um curso preparatório.



O Procon explicou que o fechamento ocorreu porque o estabelecimento não apresentava autorização para emitir e executar o ensino de primeiro e segundo graus e oferecia ensino a distância, algo que Ferraz informou não ser permitido pelo estado.



"Encontramos um documento de agosto em que a Secretaria de Estado Educação de Minas Gerais notificou este estabelecimento para que ele encerasse essa prática de ensino", disse.

