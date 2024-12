Homem é preso por agredir ex após ser cobrado a pagar pensão

Um homem de 45 anos foi preso em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, na noite dessa quarta-feira (11/12), suspeito de agredir sua ex-companheira, de 42 anos, após ela cobrar o pagamento de pensão alimentícia. O caso aconteceu em uma rua no Centro da cidade.





Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que o homem, irritado com a cobrança, a agarrou pelos cabelos e a lançou contra uma parede. O casal teve um relacionamento de quatro anos e tem uma filha de 1 ano e 6 meses, para quem a pensão é destinada.





Após a agressão, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi rapidamente cercado pela Polícia Militar (PM). Durante a abordagem, ele chegou a agredir os policiais, o que obrigou a equipe a imobilizá-lo para efetuar a prisão.

Tanto o agressor quanto a vítima foram levados à delegacia de Araçuaí para prestar depoimentos. A polícia não informou se o homem possui antecedentes ou medidas protetivas já solicitadas pela vítima.