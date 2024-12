Duas pessoas morrem após carro bater em muro no Sul de Minas

Um grave acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (12/12) resultou na morte de duas pessoas e deixou outras quatro feridas em Poços de Caldas, no Sul de Minas.





O veículo trafegava pela Avenida Wenceslau Braz, na Zona Leste da cidade, quando o motorista perdeu o controle e colidiu violentamente contra um muro. As circunstâncias que levaram à perda de controle ainda não foram esclarecidas. Há a suspeita de que o motorista possa estar embriagado. No veículo estavam seis pessoas.





O condutor e uma passageira morreram no local do acidente. As outras quatro vítimas que estavam no carro foram resgatadas por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. Elas foram encaminhadas para a Santa Casa de Poços de Caldas e permanecem sob cuidados médicos.





A perícia da Polícia Civil esteve no local para realizar os procedimentos iniciais e coletar informações que ajudarão na investigação das causas do acidente.

