Segundo a prefeitura, as imagens e o relato já foram encaminhados para a Corregedoria da GCM

Três integrantes da Guarda Civil Municipal foram flagrados chutando um homem em uma rua da cidade de Mariana, Região Central de Minas Gerais. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra os guardas arrastando o rapaz do meio da via até a calçada. A prefeitura informou que a equipe realizava uma ação na Praça Tancredo Neves.





Segundo a Guarda Municipal, os agentes envolvidos foram contatados para que a situação pudesse ser esclarecida e, conforme relataram, o homem estava transitando entre veículos em via movimentada, “representando risco à sua segurança”.





Os guardas orientaram o homem a deixar o local. Mais tarde, a mesma pessoa foi identificada deitada na rua e, “após tentativas de diálogo e negativa por parte do indivíduo em sair do local”, os agentes o removeram para uma “área segura”, como foi afirmado em nota.





“Ressaltamos que as imagens e o relato já foram encaminhados para a Corregedoria da GCM, que realizará a apuração detalhada dos fatos, garantindo que todas as condutas sejam analisadas com seriedade e respeito aos protocolos institucionais”, ressaltou a prefeitura.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia