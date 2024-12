A forma como as galinhas foram deixadas assustou a moradora

Um moradora da zona rural de João Pinheiro, no Noroeste de Minas, se assustou ao se deparar com galinhas mortas e sem pés colocadas em linha na entrada de seu sítio nesta quarta-feira (11/12). Um homem foi filmado por uma câmera de segurança deixando os animais no local.

O vídeo mostra o homem parando uma picape branca de frente ao portão da propriedade. Em seguida ele desce e passa a posicionar os animais mortos na entrada do Sítio Paraíso das Águas.

Eram cinco galinhas, que foram deixadas em linha. Elas estavam sem os pés, mas parte dos membros, quatro deles, foram colocados junto de um dos animais mortos.

A moradora se assustou ao ver a cena e chamou Polícia Militar. As imagens foram entregues à equipe.

Ela informou que não tem galinhas e que não sabe o motivo do homem ter feito isso e disse ter medo de que algo esteja sendo preparado contra ela.

A polícia ainda não tem qualquer informação sobre identidade do homem que aparece no vídeo ou suas motivações.