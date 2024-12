Brigadista do ICMBio encontrou jiboia gigantesca na Portaria Areias, na Serra do Cipó, nessa terça-feira (10/12)

Uma jiboia descrita como “gigantesca” por Tiago Miguel, brigadista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e socorrista de animais silvestres, foi resgatada nessa terça-feira (10/12) a dois metros da Portaria Areias, no Parque Nacional da Serra do Cipó, Região Central de Minas Gerais.





A serpente tem pouco mais de dois metros, mas o que impressionou, conforme contou o especialista, foi a sua corpulência. “Era muito grossa, mexo com cobras sempre pela região e dessa proporção eu nunca vi”, diz. O profissional revela que a aparição de cobras é muito comum nesta época do ano em razão das chuvas, “deste período até o final de fevereiro acontece muito, é quando resgatamos mais”.

Ele disse que estava indo trabalhar quando percebeu a agitação de alguns pássaros. “Quando fica assim, é cobra!”, afirmou. O animal havia acabado de engolir um coelho e estava perto de uma árvore, segundo Tiago, procurando um espaço em que pudesse digeri-lo.

O socorrista explica que esses animais vão para as árvores, principalmente as jiboias, pois costumam ficar em espaços de folhagens, que, quando chove, ficam alagados. “A caça acaba ficando escassa no mato, então elas acabam indo para casas ou galinheiros também”, comenta.

Tiago confirma que a atravessou para dentro do parque, seu habitat natural.





O socorrista alerta para que, caso algum visitante ou morador se depare com animais silvestres, não tente manipulá-los ou causar estresse: "é preciso manter a calma". Ele destaca que faz esse serviço de resgate voluntário na região e pode ser acionado pelo número: (31) 9 7120-9182.





