Um idoso foi atingido por um cano de PVC que caiu de um caminhão em movimento nessa quarta-feira (11/12), em uma rua do centro de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Um vídeo flagrou o momento do acidente. Segundo Carlos Fortes, de 67 anos, ele estava mexendo no celular e não percebeu a queda do cano. A suspeita é de que o material não estava preso corretamente ao veículo.





Com o impacto, Carlos caiu ao chão. Ele afirmou em conversa com a reportagem do Estado de Minas que o motorista do caminhão parou para prestar socorro, mas que ele estava com pressa para fazer uma entrega e o próprio idoso dispensou a presença do condutor.

Carlos foi socorrido para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes por um vizinho, ficou em observação e, em seguida, recebeu alta. Segundo o idoso, ele não teve sequelas e passa bem. “Estou apenas com o cotovelo arranhado, mas já fui liberado para ir para a academia”.





Ainda de acordo com Carlos, até o momento, ele não foi procurado pela empresa responsável pelo material.

