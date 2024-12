Um motociclista, de 56 anos, morreu ao ser atropelado por um homem que conduzia um carro Toyota SW4 e fugia da polícia na noite dessa quarta-feira (11/12), no bairro Recanto da Pampulha, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, uma viatura fazia patrulhamento na região quando os militares avistaram um carro SW4 transitando no sentido contrário e com os vidros abertos. Dentro do veículo, a PM visualizou um homem já conhecido no meio policial por roubos e clonagem de carros.





Ao passar pela viatura, o motorista acelerou repentinamente, acessou a contramão de direção, quase atropelou alguns pedestres e fugiu em alta velocidade pelas ruas do bairro.

Foi montada uma operação de cerco e bloqueio na região. Na altura da esquina das ruas Luar e Satélites, o homem novamente invadiu a contramão de direção e bateu de frente com um motociclista, que morreu no local.





Mesmo com o acidente, o homem continuou a fuga em alta velocidade. Momentos depois, o carro foi encontrado abandonado. O suspeito fugiu a pé e ainda não foi localizado.





A SW4, com queixa de furto e clonada, foi apreendida. A perícia foi acionada e a polícia segue em rastreamento para prender o suspeito.

