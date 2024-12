A quinta-feira (12/12) será de céu nublado a parcialmente nublado em Belo Horizonte, com chuvas isoladas ao longo do dia. A previsão, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), se estende para parte de Minas Gerais, nas regiões Central, Sul/Sudoeste e Zona da Mata. No restante do estado, a previsão é de chuva forte acompanhada de trovoadas.

Na capital mineira, a previsão é de pancadas de chuvas típicas da primavera, com ocorrências isoladas pelas regionais. Os termômetros devem variar entre 16ºC e 27ºC - situação semelhante a essa quarta-feira (11/12), que teve mínima de 19,1ºC e máxima de 26,5ºC.

Até domingo (15/12), os dias em Belo Horizonte devem ser de céu nublado e pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A temperatura se manterá instável, entre 17ºC e 28ºC, e não devem atingir a casa dos 30ºC.





Meteorologia

De acordo com previsão do Inmet, uma frente subtropical originária do litoral deve tornar a quinta-feira chuvosa no Norte e no Leste de Minas. Áreas de instabilidade também criam condições favoráveis à chuva ao longo do dia no Triângulo Mineiro. Nas outras regiões, o transporte de umidade de origem oceânica deve manter muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.

