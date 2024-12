Dois homens morreram na madrugada desta quarta-feira (11/12) após o carro em que estavam cair em uma ribanceira de aproximadamente 60 metros, no km 774 da BR-116, em Leopoldina, na Zona da Mata mineira. As vítimas eram o pai e o tio do motorista, que sobreviveu no acidente.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia estava molhada devido à chuva que atingia a região, o que pode ter contribuído para o acidente. O condutor teria perdido o controle da direção, invadido a contramão e saído da pista, caindo no barranco às margens da rodovia.

As duas vítimas, que eram o pai e o tio do motorista, foram arremessadas para fora do veículo e morreram ainda no local. Já o condutor, cuja idade não foi divulgada, sofreu apenas ferimentos leves e foi levado para um hospital em Leopoldina.





O motorista informou à PRF que ele e os familiares estavam viajando do Rio de Janeiro com destino ao Ceará. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas, mas as condições da pista e a chuva são apontadas como fatores importantes.

