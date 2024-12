Uma criança de nove anos morreu na manhã desta quarta-feira (11/12) prensada entre dois ônibus escolares. Os veículos estavam próximos da Escola Municipal Trajano Procópio, no centro de Santa Maria de Itabira, Região Central de Minas Gerais. Otávio Silva era morador da comunidade quilombola do Barro Preto, na zona rural do município.





Segundo a prefeitura da cidade, ele estudava na Escola Municipal Padre Estevam Viparelli e estava na esquina da outra escola mencionada em razão de um projeto escolar que acontecia na cidade. As atividades ao longo da semana foram suspensas.





Conforme informaram, medidas de apoio à família, crianças e todos os envolvidos foram tomadas. Ainda não há informações concretas sobre o que de fato aconteceu, autoridades foram acionadas e o caso ainda segue sendo investigado.





A Prefeitura de Santa Maria de Itabira se manifestou em nota pela tragédia, declarando luto oficial de três dias “em respeito à memória da vítima e à dor de seus familiares”.





