No balanço de órgãos de segurança pública do estado, estiveram presentes representantes da Defesa Civil, Polícia Civil, Sejusp, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Penal

O governo de Minas Gerais não pretende ampliar a criação de Delegacias de Plantão Especializadas em Atendimento à Mulher, Criança, Adolescente e Vítimas de Intolerâncias. Segundo a Polícia Civil (PCMG), a alternativa é a ampliação de salas de plantão especializadas nas delegacias já existentes.

A declaração foi feita pela chefe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Letícia Gamboge, em balanço das forças de segurança do governo de Minas Gerais em 2024, nesta quarta-feira (11/12). No evento, também estavam presentes os chefes da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), da Polícia Penal de Minas Gerais, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

No entanto, o delegado e porta-voz da Polícia Civil, Saulo Castro, esclareceu que há estudos de viabilidade para a ampliação das delegacias de atendimento especializado à mulher para todo o interior do estado.

Segundo ele, em paralelo, há a diretriz da Casa da Mulher Mineira, que terá ampliação para todo o estado, além da ampliação das delegacias de plantão com as chamadas "Salas Lilases", hoje presentes em Belo Horizonte, na Região Metropolitana e em cidades polo com unidades da delegacia civil.

Hoje, a rede especializada no atendimento à mulher é composta por 70 delegacias em todo o estado. De acordo com Letícia, a postura de não expandir delegacias nem investir nas salas de acolhimento é resultado de orientação do governador do estado, Romeu Zema (Novo).

“Já iniciamos em Poços de Caldas e em Muzambinho, e estão em fase de expansão as sessões especializadas dentro das nossas delegacias de plantão, que são as salas lilases”. Nelas, as mulheres vítimas de violência são acolhidas pelos policiais.





A Casa da Mulher Mineira também está nos planos de ampliação. “Estamos trabalhando hoje com a interiorização da Casa da Mulher Mineira, como uma unidade não apenas de atendimento à mulher, mas multidisciplinar da mulher vítima de violência doméstica e familiar”.





A residência, inaugurada em 2022 próxima à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Belo Horizonte, é uma unidade policial que tem o objetivo de atender a ocorrências de demanda espontânea das mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e sexual.

Investimentos nas delegacias já atuantes

Questionada se haveria melhorias em delegacias de plantão e em tecnologias, a delegada-geral afirmou que está sendo realizado um mapeamento da estrutura predial da PCMG, de maneira que novos investimentos possam ser realizados de acordo com a realidade necessária.

“Desde o ano de 2019, tivemos a inauguração de 96 novas unidades para a Polícia Civil, além de termos várias reformas em andamento’, afirmou a chefia civil. Segundo ela, desde então, foram disponibilizadas mais de 1.100 viaturas para a frota da PCMG, tanto na capital quanto na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no interior do estado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“Os investimentos são contínuos, até na inserção de novos policiais. Temos hoje um concurso em andamento, um curso de formação na academia de polícia, e, para o ano de 2025, nossa expectativa é que tenhamos a entrada de 400 novos policiais”, disse Letícia Gamboge.