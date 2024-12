Dois moradores da Ocupação Eliana Silva, no Barreiro, foram presos suspeitos de agredirem um guarda civil municipal durante manifestação na porta da Prefeitura de Belo Horizonte, no Centro da capital, nesta quarta-feira (11/12). A dupla foi levada à delegacia da Polícia Civil. O grupo ocupa duas faixas da Avenida Afonso Pena, no sentido Bairro Mangabeiras.





Conforme a administração municipal, durante o protesto algumas pessoas tentaram forçar a entrada principal do prédio. Por isso, uma equipe da Guarda Civil Municipal teve que conter a situação e retirou cinco homens e três mulheres, que teriam chegado a ultrapassar a portaria.





Durante a ação, ainda segundo a PBH, um dos manifestantes lançou uma pedra e agrediu um agente, puxando-o pela perna, o que teria causado sua queda nas escadas. Dois homens foram detidos. Apesar da situação, o executivo afirmou que não houve registro de feridos.





Ocupação





Como o Estado de Minas já havia noticiado, o ato acontece contra a ordem de despejo dos moradores concedida pela Justiça. Coordenadores da comunidade afirmam que no local vivem cerca de 400 famílias. Em nota, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) afirmou que o objetivo do protesto é denunciar “o descaso e omissão” da Prefeitura de BH e do prefeito Fuad Noman (PSD) com a situação.





O grupo reivindica que a PBH se manifeste no processo de reintegração de posse contra o despejo da Ocupação Eliana Silva e apresente o programa de urbanização e regularização fundiária previsto, e já em desenvolvimento, para a região. Além disso, pedem que a administração municipal garanta que todos os outros processos das ocupações que compõem o Vale das Ocupações do Barreiro tenham a participação e manifestação com a mesma articulação para impedir futuros despejos.





“Aceitar o despejo de uma ocupação tão consolidada como a Ocupação Eliana Silva por omissão e falta de diálogo é um ataque direto a quem constrói diariamente esta cidade e luta por uma BH justa”, indica o manifesto.





O que diz a PBH

Procurada, a Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que o imóvel ocupado, citado na manifestação, não pertence ao município e é alvo de ação judicial entre o proprietário e os ocupantes. Uma reunião com grupo de representantes da Ocupação Eliana Silva foi agendada para esta quarta-feira (11/12), às 15h, na sede da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel), localizada na Avenida do Contorno, 6664, na Savassi.





Além disso, a administração municipal afirmou que a Subsecretaria de Planejamento Urbano tem executado o Programa de Desenvolvimento Estratégico da Região do Jatobá, em parceria com o Banco Mundial. Em abril deste ano, equipes iniciaram vistorias no território, reuniões públicas, além dos estudos e pesquisas previstos no Termo de Referência que orienta a elaboração do Programa.

“O projeto inclui o Plano Urbanístico Integrado, voltado para as Áreas de Especial Interesse Social (AEIS-2), que abrangem as sete ocupações urbanas organizadas: Eliana Silva, Camilo Torres, Irmã Dorothy, Nelson Mandela, Paulo Freire, e Horta I e II. O plano tem como objetivo subsidiar futuras ações habitacionais e de regularização fundiária, garantindo a participação ativa da sociedade civil no processo”, conclui a nota.