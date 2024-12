A Polícia Civil avançou na investigação da tentativa de homicídio contra uma mulher, de 32 anos, queo correu na noite de 30 de novembro deste ano, em Lavras, no Sul de Minas, e prendeu a principal suspeita do crime, de 34 anos, na noite dessa terça-feira (10/12).





As investigações apontaram que a vítima do crime foi alvo de agressões físicas e facadas, após se desentender com a suspeita. O conflito teria começado devido a um atrito entre os filhos das envolvidas.





As apurações apontaram, ainda, que uma adolescente, de 14 anos, filha da investigada, também teria participado das agressões.





No dia do crime, ocorrido no bairro Água Limpa, vítima e suspeita iniciaram uma discussão, que em pouco tempo evoluiu para agressão física. Nesse momento, a filha da investigada teria se aproximado e atingido a mulher com uma facada.





Em seguida, a suspeita se apoderou da faca e golpeou a vítima outras vezes. Existe a indicação de que uma terceira pessoa teria participado do momento do crime, que é o que a polícia tenta descobrir agora.

