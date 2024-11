Briga em ferro-velho terminou com funcionário morto com golpes de canivete

Um homem, de 54 anos, foi preso suspeito de matar com golpes de canivete um funcionário de um ferro-velho, de 50 anos, no bairro Glória, Região Noroeste de Belo Horizonte. O caso foi registrado no final da tarde dessa quarta-feira (27/11).





Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha relatou que o suspeito, conhecido como “Landão”, chegou ao ferro-velho, cumprimentou e brincou com a vítima, funcionária do estabelecimento. Durante a brincadeira, houve um desentendimento entre os dois e a briga começou.

A testemunha relatou aos militares que tentou intervir na discussão e retirou a vítima do local, mas ela voltou a se aproximar do suspeito, que sacou um canivete, golpeou a vítima na barriga e fugiu.

Populares passaram as características do suspeito, que foi localizado em casa. Ele afirmou que foi até o ferro-velho vender fios de cobre quando encontrou a vítima e houve o desentendimento. O homem ainda afirmou que conhecia a vítima e a tinha como amiga.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia. A Polícia Civil investiga o caso.