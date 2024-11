O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou nesta quarta-feira (27/11) que continua a busca por 14 detentos que não retornaram ao sistema prisional em várias unidades de Minas Gerais após receberem o benefício da saída temporária de fim de ano, em 2023.

Entre os foragidos, estão autores de crimes como estupro, homicídio, latrocínio, ocultação de cadáver, tráfico de drogas e crimes contra o sistema nacional de armas.

Conforme o MPMG, em dezembro do ano passado, foram concedidas saídas temporárias a 3.760 condenados que cumpriam pena no regime semiaberto em Minas Gerais. Desse total, 142 não retornaram às unidades prisionais de onde saíram no prazo fixado pelo Poder Judiciário, o que motivou ações de busca pelas forças policiais, resultando na recaptura de 118 deles.

Os 24 restantes foram inseridos pelo MPMG, por meio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais do Estado de Minas Gerais (Caocrim), no "MPMG Busca", com a divulgação nacional do cartaz contendo imagens dos procurados. Do total remanescente, 10 foram encontrados, restando agora 14 foragidos.





As fotos dos 14 foragidos estão disponíveis no site do MPMG (acesse aqui).

Denuncie

Informações sobre a localização dos procurados podem ser repassadas de forma anônima à Ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais por meio dos telefones 127 e (31) 3330-9504 ou, ainda, pela página da Ouvidoria no portal do MPMG (acesse aqui).