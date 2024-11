Após uma intensa troca de tiros, policiais civis de Minas Gerais conseguiram capturar a traficante Bruna Neiva Galdino, integrante de uma célula mineira da facção Terceiro Comando Puro (TCP), na manhã desta quarta-feira (27) no Rio. A prisão aconteceu no Morro do São Carlos, localizado no Rio Comprido, com o apoio de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Bruna Galdino foi uma das alvos de uma megaoperação que visa combater a expansão do tráfico de drogas em comunidades de Belo Horizonte. De acordo com as investigações, o dinheiro arrecadado pela facção com a venda de armas e entorpecentes foi estimado em 350 milhões de reais. Para o cumprimento da operação, mais de 100 mandados de prisão estão sendo executados em várias regiões do país, reforçando a ação policial no combate ao crime organizado.

Essa prisão faz parte de uma ação integrada entre as forças de segurança de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que tem como objetivo desarticular facções criminosas e reduzir a violência gerada pelo tráfico de drogas em várias localidades.

A prisão de Bruna Galdino é um golpe significativo para a facção Terceiro Comando Puro, que continua sendo alvo de investigações rigorosas. A operação, que está em andamento, tem o objetivo de prender outros membros envolvidos nas atividades ilícitas e enfraquecer a atuação do tráfico de drogas em todo o país.