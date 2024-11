Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de combate ao tráfico interestadual de drogas e de desarticulação de organização criminosa cumpre 19 mandados em quatro estados brasileiros na manhã desta terça-feira (19/11).





Segundo a Polícia Federal, o grupo criminoso é suspeito de movimentar cerca de R$ 150 milhões em transações ilícitas. A ação cumpre 31 mandados de prisão preventiva, 48 mandados de busca e apreensão e bloqueio nas cidades mineiras de Uberlândia, Ituiutaba e Patrocínio, e em municípios dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.

A operação é resultado de investigação que apura crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O grupo investigado atua no tráfico interestadual de entorpecentes, sendo responsável pela aquisição e transporte de grandes quantidades de drogas do Mato Grosso do Sul para o Triângulo Mineiro.





Durante as investigações foram apreendidos cerca de 540 quilos de cocaína vinculados ao grupo.





A execução da operação segue em andamento, com a participação de aproximadamente 250 policiais.

A FICCO é coordenada pela Polícia Federal e composta pelas polícias Civil, Militar e Penal e atua de forma descentralizada no combate ao crime organizado em Minas Gerais.