Um homem de 76 anos foi preso na madrugada do último domingo (17/11) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, por supostamente ter importunado sexualmente a mulher de seu neto, uma adolescente de 17 anos.

A Polícia Militar recebeu o chamado às 1h35 e foi ao imóvel localizado no Bairro Vila Rosa, que pertence ao suspeito.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava amamentando o filho recém-nascido do casal no quarto do idoso, e seu marido dormia perto dela na cama, quando o avô de seu companheiro entrou, pegou uma toalha, proferiu alguns palavrões e saiu.

A adolescente disse que, em seguida, ele entrou no banheiro e, com a porta aberta, tirou as calças e começou tocar as partes íntimas, insinuando-se para ela. A vítima informou ter tentado filmar, mas o idoso se cobriu.

Questionado pelos militares, o homem negou o crime, afirmando ter o hábito de usar o banheiro com a porta aberta. Por isso, acabou se esquecendo que o neto e a esposa estavam em sua casa. Mesmo assim, ele foi conduzido à delegacia.