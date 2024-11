Um empresário de 43 anos foi acusado pela ex-namorada de agressão, estupro e cárcere privado no domingo (17/11), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ele fugiu ao perceber a chegada da Polícia Militar em sua casa, após não aceitar o fim do relacionamento.

A vítima, de 24 anos, relatou que o relacionamento havia terminado há pouco mais de dois meses, mas os dois se reencontraram por acaso na casa de amigos durante uma festa na noite de sábado (16/11).

Após a interação, a mulher aceitou o convite do ex-namorado para irem até a casa dele, já na madrugada de domingo. No entanto, ao chegarem ao local, ele teria tomado o celular dela à força após ela se recusar a entregá-lo, alegando que ele queria verificar mensagens para saber se ela estava se comunicando com outros homens.





Segundo a vítima, a situação se agravou quando o empresário a ameaçou de morte com uma faca e começou a agredi-la. Ele ainda teria arrancado suas roupas à força e cometido o estupro.

A mulher foi mantida trancada na residência durante a madrugada e só foi liberada por volta das 7h, quando ele a levou para casa. Ao chegar, ela acionou a Polícia Militar.

Os policiais foram à residência do suspeito, mas ele não foi encontrado. No local, estavam o carro e a moto dele. As autoridades acreditam que ele fugiu pela lateral da casa, já que encontraram escadas encostadas no muro.

A vítima foi orientada a buscar a Delegacia da Mulher da Polícia Civil para registrar formalmente a denúncia contra o suspeito.