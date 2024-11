Corpo do jovem, desaparecido desde o início da tarde de sexta, foi encontrado no Rio Paranaíba, em Patos de Minas

O corpo de um jovem foi encontrado no Rio Paranaíba, no município de Patos de Minas, Norte de Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (15/11). O jovem, de 18 anos, estava desaparecido desde o início da tarde.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o corpo foi encontrado a cerca de dois metros de distância da margem do rio e a 1,5 metro de profundidade. Segundo a corporação, o encontro foi realizado por equipes especializadas enquanto as condições de visibilidade já começavam a diminuir.

De acordo com o CBMMG, um chamado foi realizado com denúncias de uma possível morte do jovem e o descarte do corpo no rio. A Polícia Civil iniciou a investigação, enquanto os bombeiros iniciaram a varredura nas águas em busca de vestígios que pudessem levar à localização da vítima.

A Polícia Militar esteve no local para realizar os procedimentos necessários. A perícia foi acionada para realizar a remoção do corpo.

Segundo as autoridades, a suspeita é que o jovem foi vítima de homicídio. A hipótese é que o corpo tenha sido lançado nas águas do Rio Paranaíba na sequência do assassinato.