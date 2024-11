Um homem, de 31 anos, foi morto a facadas na frente de um bar, no bairro Jaqueline, na Região Norte de Belo Horizonte, na madrugada deste sábado (16/11).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), um chamado foi feito por volta das cinco da manhã.





De acordo com uma testemunha, que estava no bar em frente ao local do crime, dois homens foram vistos discutindo e um deles, quando começou a atravessar a rua, caiu no chão.

Ela não viu o momento das facadas. Segundo a PMMG, a vítima foi encontrada com ferimentos de faca no peito.

O autor do homicídio, cujas características foram repassadas à polícia, fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte. A equipe de homicídios, a perícia e o Rabecão também estiveram no local.

O suspeito ainda não foi localizado.