Vítima foi baleada no ombro e no peito, morrendo no local

Um homem foi morto a tiros após uma briga de trânsito, na noite desse domingo (17/11), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A vítima foi até a casa do atirador tirar satisfação e acabou baleado. O suspeito não foi preso.





O caso foi registrado no Bairro Jardim Holanda, na zona oeste de Uberlândia. Inicialmente, a vítima estava com um amigo e eles quase se envolveram em uma batida na Rua dos Cristais.





A testemunha alegou que o suspeito do homicídio passou com o carro em alta velocidade e, por pouco, não causou o acidente. Irritado, a vítima, que dirigia o outro automóvel, seguiu o condutor e, ao chegar na porta da residência dele, passou a bater e chutar o portão do imóvel.

O dono da casa abriu o portão e teve início uma briga, que terminou com o morador atirando duas vezes na vítima, de 20 anos. Ele foi baleado no ombro e no peito, morrendo no local. O atirador, que tem 32 anos, fugiu.





O passageiro do carro da vítima contou que tentou acalmar o amigo antes dos tiros, mas sem sucesso. A esposa do atirador contou que ele havia acabado de chegar em casa, após sair para comprar bebidas e cigarros. Eles estavam com amigos em casa.