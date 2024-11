Uma mulher, grávida, morreu em um acidente, ocorrido na Avenida Pedro Lucas, na altura do número 1.000, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O carro onde ela estava, um Uno Millie, e que era dirigido por seu marido bateu contra o guard-rail da ponte existente no local, na madrugada desta segunda-feira (18/11).









Havia quatro pessoas no veículo de cor cinza. Além da mulher grávida e do marido, de 25 anos, estavam duas crianças, filhas do casal, de 6 e 9 anos.





Quando o Corpo de Bombeiros e o Samu chegaram ao local, o pai e as duas crianças estavam conscientes e fora do veículo. A mulher, no entanto, estava inerte.

As duas crianças foram levadas para o Hospital das Clínicas, com suspeita de Traumatismo Crânio-Encefálico (TCE). O óbito foi confirmado no local pelo médico do Samu.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia