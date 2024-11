Chovia no momento do acidente. Avenida foi parcialmente interditada

Uma mulher, carona de uma motocicleta, morreu na manhã desta segunda-feira (18/11), em consequência de uma queda, na Avenida Lincoln West, próximo ao trevo de acesso à rodovia MGC-491, em Alfenas, no Sul de Minas Gerais.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a motocicleta era pilotada por uma mulher, de 30 anos, que perdeu o controle da direção, em consequência da pista molhada, e deslizou no asfalto.





A piloto não sofreu ferimentos graves, no entanto, a carona bateu com a cabeça no meio-fio, uma pancada tão forte, que nem o fato de estar com o capacete impediu a sua morte.





Segundo relatório do Samu, que também esteve no local, a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), o que causou sangramento no ouvido. A Polícia Civil e a perícia foram acionadas.