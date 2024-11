Uma árvore caiu na entrada do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, na Rua Gustavo da Silveira, no Bairro Santa Inês, na Região Leste de Belo Horizonte.





De acordo com moradores, a árvore teria caído durante a chuva, no fim da tarde desse sábado (16/11). Pelas imagens, é possível ver que o tronco e os galhos interditam o passeio da via.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) informou que não foi acionado para nenhuma queda de árvores neste endereço.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por sua vez, também disse não ter sido acionada, mas vai enviar uma equipe para fazer o recolhimento dos galhos nesta segunda-feira (18/11).