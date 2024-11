Belo Horizonte está em alerta para ocorrência de pancadas de chuva até as 8 horas desta segunda-feira (18/11). O aviso, emitido pela Defesa Civil municipal, avisa da possibilidade de precipitações de até 30 mm. Além disso, há chances de rajadas de vento em torno de 50 km/h e queda de raios.

Neste domingo (17/11), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado a encoberto com chuvas e possíveis trovoadas isoladas. No início da tarde, houve registro de precipitações moderadas nas regiões Leste e Nordeste da cidade. A temperatura mínima foi de 15,4ºC e a máxima prevista é de 24ºC.





A chuva constante que atinge a cidade desde a quarta-feira (13/11) fez com que quatro regionais ultrapassassem 80% do volume de precipitação esperado para todo o mês. A média histórica da cidade para novembro é de 236 milímetros (mm), mas as regiões Leste, Venda Nova, Centro-Sul e Nordeste bateram a marca no início da manhã deste domingo, segundo a Defesa Civil.





Além disso, as regiões de Venda Nova, Pampulha, Norte, Nordeste e Leste estão sob alerta de risco geológico forte. A notificação também é válida até segunda-feira. Conforme o órgão municipal, durante o aviso é preciso que a população se atente ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e tenha cuidado com quedas de muro, deslizamentos e desabamentos.





Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH.





Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Confira dicas de prevenção em casos de chuvas fortes:





Não atravesse a enxurrada

Mude seu trajeto para evitar locais com histórico de alagamentos

Em caso de raios, procure abrigo em construções e veículos e evite ficar debaixo de árvores. Se estiver ao ar livre e sem abrigo, fique agachado, com os pés juntos e a cabeça abaixada, mantendo-se o mais baixo possível.

Se ouvir sons de rachaduras no solo ou notar movimentos de terra, saia imediatamente da área afetada, e não retorne ao local até a devida liberação.

Atenção motorista! Em caso de fortes chuvas, só siga adiante se a água estiver abaixo do meio das rodas. Se a água ultrapassar o meio da porta, suba para o teto e use o cinto de segurança para se segurar. Não subestime a força da água!

Em caso de emergência, ligue: 190 PMMG, 193 Bombeiros, 199 Defesa Civil





Sinais que deslizamentos podem acontecer: