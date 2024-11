Belo Horizonte pode registrar chuva isolada nesta segunda-feira (18/11). De acordo com a Defesa Civil de BH, algumas regiões da capital já ultrapassaram 80% do volume de chuvas esperado para todo o mês (confira abaixo).

Segundo o órgão municipal, a média histórica é de 236 milímetros (mm), mas as regionais Leste, Venda Nova, Centro-Sul e Nordeste se aproximam do valor. Cada uma soma, respectivamente, 204,6 mm, 199,6 mm, 191,2 mm e 190 mm até a manhã de hoje.

A previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura mínima registrada foi de 16,2ºC e a máxima estimada é de 27ºC. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde.

Outras localidades de Minas Gerais também poderão registrar chuva nesta segunda. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Central Mineira. Nas demais regiões, céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada.

Acumulado de chuvas (mm) em BH em novembro até 7h45 do dia 18:





Barreiro: 153,6 (65,1%)



Centro-Sul: 191,2 (81,0%)



Leste: 204,6 (86,7%)



Nordeste: 190,0 (80,5%)



Noroeste: 155,0 (65,7%)



Norte: 166,8 (70,7%)



Oeste: 160,4 (68,0%)



Pampulha: 181,4 (76,9%)



Venda Nova: 199,6 (84,6%)





Média Climatológica de novembro: 236 mm



