Choveu 'extremamente forte' em Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira (13/11), de acordo com a Defesa Civil municipal. Por causa do temporal, a BHTrans precisou bloquear duas vias na regional Venda Nova, e outras duas na regional da Pampulha. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os alagamentos.





As vias interditadas em Venda Nova foram a Avenida Vilarinho, em razão do risco de transbordamento do córrego Vilarinho, e a Avenida Álvaro Camargos, por causa de risco alto para o córrego Nado. Na Pampulha, a Avenida Sebastião de Brito e a Avenida Cristiano Machado também foram interditadas com risco para transbordamento do Córrego Pampulha.





As regionais Norte, Leste e Nordeste também tiveram registros de chuva ‘extremamente forte’ perto das 15h. Quando chove acima de 5mm a cada 5 minutos.





De acordo com a Defesa Civil, as regiões Noroeste, Oeste e Barreiro registraram chuva moderada, quando o volume de chuva fica entre 1,1 mm e 1,2 mm a cada 5 minutos.







Recomendações da Defesa Civil durante a chuva:

Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.





Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).





Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.





Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

