Belo Horizonte está em alerta de chuvas fortes nas próximas horas. A Defesa Civil emitiu um aviso para a capital, pedindo que a população fique atenta, já que podem cair entre 20 a 30mm neste sábado (9/11), o que é considerado um volume intenso.

Com a chuva ganhando força, o órgão reforça o alerta para a população evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

Mais cedo, o órgão já havia emitido um aviso, que segue válido até as 8h de domingo (10/11), alertando para chuvas moderadas e fortes, entre 50 e 70mm, em toda a capital. Neste período, a Defesa Civil também orienta redobrar a atenção em áreas de encostas, onde há risco de deslizamentos.

Com as chuvas constantes, a órgão emitiu um alerta de risco forte para as regiões Noroeste e Oeste, com possibilidade de deslizamentos e desmoronamentos. Já nas regiões Barreiro, Centro-Sul, Leste e Pampulha, o risco é moderado, mas a atenção é necessária para evitar surpresas.

Após um dia de fortes precipitações, a Região Centro-Sul já acumulou 56,4 milímetros (mm) de chuva até às 17h deste sábado, o que representa 24% da média histórica de novembro, que é de 236mm. As regiões Oeste e Noroeste também registraram volumes expressivos, com 65,4 mm e 64,2 mm, respectivamente.