Com as chuvas, o espaço ficou alagado e sujo de lama

As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte deixaram estragos por diversas áreas da cidade. O espaço do projeto "Amor sem Dimensões", que atende crianças com microcefalia e outras doenças neurológicas foi um dos locais afetados. As dependências da ong, no bairro Jardim América, na região Oeste da capital, ficou alagada e precisou interromper os atendimentos e, agora, pede por doações para reforma.

Segundo relatos do fundador, Marcos Miranda, o muro da garagem onde fica o projeto, começou a vazar muita água e acabou alagando o tatame. "O espaço ficou sujo de lama. Nós tentamos secar o tatame para continuar usando, mas ele acabou deteriorando", diz. Segundo ele, é a segunda vez que o lugar é atingido pela chuva.

O estrago acabou suspendendo o atendimento de 54 crianças com microcefalia e outras desordens neurais. O projeto oferece tratamento gratuito para qualquer criança que tenha alguma anormalidade no cérebro, medula espinhal, nervos ou terminações nervosas. O trabalho é feito por uma equipe multidisciplinar.

"Para que não aconteça mais uma vez, é preciso realizar uma obra de concretagem, para poder trabalhar o sistema de drenagem e escoamento da água, porque a chuva cai bem ao lado do muro. Nosso medo é isso continuar e a estrutura ceder ou acontecer algo mais grave", explica Marcos.

A organização filantrópica precisa arrecadar a quantia de R$ 3.500 para a reforma de contenção de vazamentos. Eles esperam conseguir realizar também a impermeabilização da área.

As doações podem ser feitas pelo link, que também está disponível nas redes sociais do projeto. Para doar basta clicar em "Quero fazer uma doação única" e selecionar o nome "Amor sem Dimensões". A doação também pode ser feita pelo Pix 11.534.319/0001-13. "Qualquer valor é bem-vindo. O dinheiro será usado para essa demanda, e se porventura sobrar alguma quantia, vamos usar para comprar leite e fraldas para as crianças, e ajudar a pagar os profissionais", destaca Miranda.

Para outras ocasiões o projeto também recebe doações como leite, fraldas, alimentos e itens de higiene.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos