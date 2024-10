O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, na manhã desta quarta-feira (30/10), um aviso para possibilidade de chuvas intensas em 453 municípios mineiros até a manhã de quinta (31/10). Confira a lista abaixo.

O alerta é de bandeira amarela, que significa perigo potencial. Os mais graves são da cor laranja, de perigo; e preta, de grande perigo.





A previsão é de que ocorram pancadas de chuvas nas cidades em alerta com volume entre 20 mm e 30 mm por hora, ou até 50 mm por dia. Também há possibilidade de ventos intensos, entre 40 km/h e 60 km/h.





As cidades mineiras incluídas no alerta estão localizadas nas regiões: Triângulo e Alto Paranaíba, Central, Vale do Mucuri, Norte, Metropolitana de Belo Horizonte, Oeste, Noroeste e Zona da Mata. Todas da Grande BH estão sob alerta.

Recomendações





O Inmet destaca que há baixo risco de corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Ainda assim, o órgão mantém algumas recomendações: em caso de rajadas de vento, não se deve buscar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de quedas e de descargas elétricas. Também não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propagandas (outdoors).





Também se deve evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Lista dos municípios em alerta:





Abadia dos Dourados - Abaeté - Açucena - Água Boa - Águas Formosas - Águas Vermelhas - Almenara - Alpercata - Alvinópolis - Alvorada de Minas - Angelândia - Antônio Dias - Araçaí - Araçuaí - Araguari - Araporã - Arapuá - Araújos - Araxá - Arcos - Aricanduva - Arinos - Ataléia - Augusto de Lima - Baldim - Bambuí - Bandeira - Barão de Cocais - Barra Longa - Bela Vista de Minas - Belo Horizonte - Belo Oriente - Belo Vale - Berilo - Berizal - Bertópolis - Betim - Biquinhas - Bocaiúva - Bom Despacho - Bom Jesus do Amparo - Bom Jesus do Galho - Bonfim - Bonfinópolis de Minas - Bonito de Minas - Botumirim - Brasilândia de Minas - Brasília de Minas - Braúnas - Brumadinho - Buenópolis - Bugre - Buritis - Buritizeiro - Cabeceira Grande - Cachoeira da Prata - Cachoeira de Pajeú - Caetanópolis - Caeté - Campanário - Campo Azul - Campos Altos - Cantagalo - Capelinha - Capim Branco - Capitão Andrade - Capitão Enéas - Caraí - Caratinga - Carbonita - Carlos Chagas - Carmésia - Carmo do Cajuru - Carmo do Paranaíba - Cascalho Rico - Catas Altas - Catuji - Catuti - Cedro do Abaeté - Central de Minas - Chapada do Norte - Chapada Gaúcha - Claro dos Poções - Cláudio - Coluna - Comercinho - Conceição do Mato Dentro - Conceição do Pará - Cônego Marinho - Confins - Congonhas - Congonhas do Norte - Contagem - Coração de Jesus - Cordisburgo - Corinto - Coroaci - Coromandel - Coronel Fabriciano - Coronel Murta - Córrego Danta - Córrego Novo - Couto de Magalhães de Minas - Crisólita - Cristália - Crucilândia - Cruzeiro da Fortaleza - Curral de Dentro - Curvelo - Datas - Diamantina - Dionísio - Divino das Laranjeiras - Divinolândia de Minas - Divinópolis - Divisa Alegre - Divisópolis - Dom Bosco - Dom Cavati - Dom Joaquim - Dom Silvério - Dores de Guanhães - Dores do Indaiá - Doresópolis - Douradoquara - Engenheiro Caldas - Engenheiro Navarro - Entre Folhas - Esmeraldas - Espinosa - Estrela do Indaiá - Estrela do Sul - Felício dos Santos - Felisburgo - Felixlândia - Fernandes Tourinho - Ferros - Florestal - Formiga - Formoso - Fortuna de Minas - Francisco Badaró - Francisco Dumont - Franciscópolis - Francisco Sá - Frei Gaspar - Frei Inocêncio - Frei Lagonegro - Fronteira dos Vales - Fruta de Leite - Funilândia - Galiléia - Gameleiras - Glaucilândia - Gonzaga - Gouveia - Governador Valadares - Grão Mogol - Grupiara - Guanhães - Guaraciama - Guarda-Mor - Guimarânia - Iapu - Ibiá - Ibiaí - Ibiracatu - Ibirité - Icaraí de Minas - Igarapé - Igaratinga - Iguatama - Indaiabira - Indianópolis - Inhapim - Inhaúma - Inimutaba - Ipaba - Ipatinga - Iraí de Minas - Itabira - Itabirinha - Itabirito - Itacambira - Itacarambi - Itaguara - Itaipé - Itamarandiba - Itambacuri - Itambé do Mato Dentro - Itanhomi - Itaobim - Itapecerica - Itatiaiuçu - Itaúna - Itinga - Jaboticatubas - Jacinto - Jaguaraçu - Jaíba - Jampruca - Janaúba - Januária - Japaraíba - Japonvar - Jenipapo de Minas - Jequitaí - Jequitibá - Jequitinhonha - Joaíma - Joanésia - João Monlevade - João Pinheiro - Joaquim Felício - Jordânia - José Gonçalves de Minas - Josenópolis - José Raydan - Juatuba - Juramento - Juvenília - Ladainha - Lagamar - Lagoa da Prata - Lagoa dos Patos - Lagoa Formosa - Lagoa Grande - Lagoa Santa - Lassance - Leandro Ferreira - Leme do Prado - Lontra - Luislândia - Luz - Machacalis - Malacacheta - Mamonas - Manga - Mantena - Maravilhas - Mariana - Marilac - Mário Campos - Marliéria - Martinho Campos - Mata Verde - Materlândia - Mateus Leme - Mathias Lobato - Matias Cardoso - Mato Verde - Matozinhos - Matutina - Medeiros - Medina - Mendes Pimentel - Mesquita - Minas Novas - Mirabela - Miravânia - Moeda - Moema - Monjolos - Montalvânia - Monte Alegre de Minas - Monte Azul - Monte Carmelo - Monte Formoso - Montes Claros - Montezuma - Morada Nova de Minas - Morro da Garça - Morro do Pilar - Nacip Raydan - Nanuque - Naque - Natalândia - Ninheira - Nova Belém - Nova Era - Nova Lima - Nova Módica - Nova Ponte - Nova Porteirinha - Nova Serrana - Nova União - Novo Cruzeiro - Novo Oriente de Minas - Novorizonte - Olhos-d'Água - Onça de Pitangui - Ouro Branco - Ouro Preto - Ouro Verde de Minas - Padre Carvalho - Padre Paraíso - Paineiras - Pains - Pai Pedro - Palmópolis - Papagaios - Paracatu - Pará de Minas - Paraopeba - Passabém - Patis - Patos de Minas - Patrocínio - Paulistas - Pavão - Peçanha - Pedra Azul - Pedra do Indaiá - Pedras de Maria da Cruz - Pedrinópolis - Pedro Leopoldo - Pequi - Perdigão - Perdizes - Periquito - Pescador - Piedade dos Gerais - Pingo d'Água - Pintópolis - Pirapora - Pitangui - Pompéu - Ponto Chique - Ponto dos Volantes - Porteirinha - Poté - Pratinha - Presidente Juscelino - Presidente Kubitschek - Presidente Olegário - Prudente de Morais - Quartel Geral - Raposos - Raul Soares - Riachinho - Riacho dos Machados - Ribeirão das Neves - Rio Acima - Rio Casca - Rio Doce - Rio do Prado - Rio Manso - Rio Paranaíba - Rio Pardo de Minas - Rio Piracicaba - Rio Vermelho - Romaria - Rubelita - Rubim - Sabará - Sabinópolis - Salinas - Salto da Divisa - Santa Bárbara - Santa Cruz de Salinas - Santa Cruz do Escalvado - Santa Efigênia de Minas - Santa Fé de Minas - Santa Helena de Minas - Santa Juliana - Santa Luzia - Santa Maria de Itabira - Santa Maria do Salto - Santa Maria do Suaçuí - Santana de Pirapama - Santana do Paraíso - Santana do Riacho - Santa Rosa da Serra - Santo Antônio do Itambé - Santo Antônio do Jacinto - Santo Antônio do Monte - Santo Antônio do Retiro - Santo Antônio do Rio Abaixo - Santo Hipólito - São Domingos do Prata - São Félix de Minas - São Francisco - São Geraldo da Piedade - São Gonçalo do Abaeté - São Gonçalo do Pará - São Gonçalo do Rio Abaixo - São Gonçalo do Rio Preto - São Gotardo - São João da Lagoa - São João da Ponte - São João das Missões - São João do Manteninha - São João do Oriente - São João do Pacuí - São João do Paraíso - São João Evangelista - São Joaquim de Bicas - São José da Lapa - São José da Safira - São José da Varginha - São José do Divino - São José do Goiabal - São José do Jacuri - São Pedro dos Ferros - São Pedro do Suaçuí - São Romão - São Sebastião do Maranhão - São Sebastião do Oeste - São Sebastião do Rio Preto - Sardoá - Sarzedo - Sem-Peixe - Senador Modestino Gonçalves - Senhora do Porto - Serra Azul de Minas - Serra da Saudade - Serra dos Aimorés - Serra do Salitre - Serranópolis de Minas - Serro - Sete Lagoas - Setubinha - Sobrália - Taiobeiras - Tapiraí - Taquaraçu de Minas - Tarumirim - Teófilo Otoni - Timóteo - Tiros - Três Marias - Tumiritinga - Tupaciguara - Turmalina - Ubaí - Uberaba - Uberlândia - Umburatiba - Unaí - Uruana de Minas - Urucuia - Vargem Alegre - Vargem Grande do Rio Pardo - Varjão de Minas - Várzea da Palma - Varzelândia - Vazante - Verdelândia - Veredinha - Vespasiano - Virgem da Lapa - Virginópolis - Virgolândia